Ddl Sicurezza, vertice a Palazzo Chigi: sì a poche modifiche senza snaturare testo

(Adnkronos) – Vertice a Palazzo Chigi, questa mattina, sul ddl sicurezza tra governo e maggioranza. Per l’esecutivo erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quello dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Secondo quanto si apprende, la Lega avrebbe ribadito l’intenzione di tirare dritto senza apporre cambiamenti al testo, ma alla fine sarebbe emerso l’orientamento di procedere solo con qualche modifica senza snaturare il provvedimento e il suo impianto sostanziale. Non è escluso che gli emendamenti possano essere portati direttamente in Aula e non in Commissione. Al vertice tra governo e maggioranza, a quanto si apprende, erano presenti i capigruppo al Senato Lucio Malan (Fdi), Maurizio Gasparri (Fi) e Massimiliano Romeo (Lega). Hanno partecipato anche i presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia a palazzo Madama Alberto Balboni e Giulia Bongiorno. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)