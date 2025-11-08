11.3 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla, poi la verità sui ‘ritocchini estetici’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il primo mese di Priscilla e il primo da genitori. Lo scorso 8 ottobre, la coppia aveva annunciato sui social la nascita della loro primogenita.  

Per la piccola Priscilla è stata realizzata una torta di lamponi con una piccola candelina sopra: “La mia bambina turns one month old”. Il tempo sta passando già così in fretta. Vorrei solo che si fermasse il tempo a noi tre così con questi piedini”, ha scritto l’infuencer postando poi alcune foto dei festeggiamenti. 

L’influencer ha poi riposto alle domande dei follower, di chi le ha chiesto se si è sottoposta ad alcuni trattamenti estetici al viso: “Mi chiedete se mi sono ritoccata o sono tornata dal chirurgo, la risposta è no. In gravidanza e in allattamento non si può, neanche io posso purtroppo per me, fare nessun tipo di trattamento estetico, chirurgico, che ne so iniezioni o altro, perché è assolutamente sconsigliato. Non si deve fare”. 

“Quindi no, non ho fatto nulla – ha aggiunto l’ex gieffina – secondo me è il trucco, forse le luci non lo so. Me lo avete chiesto tutti. Giusto un po’ di laminazione che non facevo da un po’ e poi le sopracciglia. Quindi zigomi, robe… non ho fatto niente”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.3 ° C
12.5 °
10 °
74 %
1.5kmh
0 %
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1522)ultimora (1418)sport (63)demografica (41)attualità (16)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati