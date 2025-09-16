24.7 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
De Martino: “Io e Gerry Scotti? Due commercianti su stessa strada, fortunatamente affollata”

Stefano De Martino rompe per la prima volta il silenzio sul collega Gerry Scotti, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. E lo fa evitando ogni polemica e sottolineando la stima verso il senatore dei conduttori di Canale 5 che con ‘La Ruota della Fortuna’ sta dando filo da torcere ad ‘Affari Tuoi’: “Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda. Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada, la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare”.” “La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”, aggiunge De Martino mantenendo un tono molto rispettoso, nonostante nelle scorse settimane Rai e Mediaset si siano scambiate eloquenti frecciatine sui programmi protagonisti di un’inedita sfida nell’access prime time, che al momento vede in vantaggio dai primi di settembre la nuova versione de ‘La Ruota della Fortuna’ sul campione d’ascolti della passata stagione tv, ovvero ‘Affari Tuoi’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

