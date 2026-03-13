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De Rossi, l’amore a distanza di Felberbaum: “Non è bello quando se ne va tuo migliore amico”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sarah Felberbaum sente la mancanza di Daniele De Rossi. L’attrice e moglie dell’allenatore del Genoa ha ‘salutato’ sui social il marito, trasferitosi a Genova per allenare i rossoblù: “Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. “Dove sei questo weekend?””, ha scritto in un post su Instagram. 

Felberbaum ha allegato alcune foto della loro vita insieme, tra selfie e momenti di svago: “Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima. “Ma dai, pensa che bello stare un po’ separati!” Non quando è il tuo migliore amico ad andare via”. 

“E allora scegli di prenderti il bello: le passeggiate romantiche, il cercarsi di notte nel letto solo per sussurrare “ehi, sono qui”, perché conosci bene la solitudine di addormentarsi da soli per troppe notti. Fare l’amore, guardarsi, accarezzarsi il viso, respirarsi addosso cercando di prendere tutto. Tutto quanto. Perché sai che passeranno giorni prima di poterlo rifare”, ha raccontato Felberbaum a cuore aperto. 

Poi una dedica affettuosa: “E così ti riempi gli occhi, il cuore, le guance, le mani di lui. Di voi. Di un amore che sai essere diverso, speciale, unico. Ti amo Daniele”, ha concluso allegando un cuore. 

 

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