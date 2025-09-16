23.4 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
De Rossi, sorpresa a Spalletti: l’ex centrocampista riunisce la ‘sua’ Roma

(Adnkronos) –
Daniele De Rossi e una sorpresa 'speciale' a Luciano Spalletti. L'ex centrocampista e allenatore della Roma, oggi libero dopo l'addio alla panchina giallorossa dello scorso settembre e presidente dell'Ostiamare, ha voluto regalare una reunion inaspettata al suo ex allenatore. Spalletti è reduce dall'esonero in Nazionale, che ha lasciato dopo la deludente sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale 2026, e ha ammesso nelle scorse settimane di non star passando un bel periodo. Ecco perché De Rossi ha organizzato una sorpresa al suo ex allenatore, che lo ha allenato nelle sue due esperienze romaniste, dal 2005 al 2009 e dal 2017 al 2019, riunendo alcuni dei suoi ex compagni. Da Spalletti si sono così presentati Simone Perrotta, Max Tonetto, David Pizarro e anche Vito Scala, storico preparatore atletico di Francesco Totti. La 'vecchia' Roma ha immortalato il tutto con un selfie tra sorrisi e abbracci, pubblicato nelle storie Instagram da Tonetto con in sottofondo, ovviamente, la canzone 'Roma capoccia' di Antonello Venditti.

