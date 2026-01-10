9.9 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

De Rossi torna su Milan-Genoa: “La ‘buca’ di Pavlovic? Non siamo gli scemi del villaggio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Daniele De Rossi non ci sta. Il tecnico del Genoa è tornato sull’ultima partita di campionato contro il Milan, pareggiata 1-1, con un rigore sbagliato in pieno recupero da Stanciu. Un penalty calciato alle stelle dal giocatore rossoblù, anche per colpa della ‘buca’ fatta sul dischetto da Pavlovic, che con una serie di calcetti ha rovinato il punto di battuta. “L’atteggiamento non mi è piaciuto. Un giocatore del Milan mi ha detto ‘io voglio vincere’, e lo posso capire. Ti attacchi a tutto. Ma da quella maglia, dallo spessore di quella maglia uno si aspetta altri comportamenti”.  

Prima della delicata sfida di campionato contro il Cagliari, De Rossi è tornato sul tema in conferenza stampa: “Io per primo in carriera ho avuto altri atteggiamenti, ma qui si parla di grandi giocatori e di una grande società. Vanno bene le proteste, ma poi facci battere il rigore. Lì l’arbitro avrebbe dovuto tutelarci. Il direttore di gara ha arbitrato bene, ma gli abbiamo fatto notare ciò che è successo. Noi potevamo essere più attenti, poi i rigori si sbagliano, succede. Il Milan è una grandissima società e San Siro un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli scemi del villaggio. Dobbiamo farci rispettare”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.9 ° C
10.4 °
9.5 °
52 %
0.8kmh
1 %
Sab
8 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (926)ultimora (850)Eurofocus (36)demografica (26)sport (14)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati