9.9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Decreto espulsione per imam di Torino: “E’ fondamentalista e antisemita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ha ”un ruolo di rilievo in ambienti dell’Islam radicale, incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l’ordinamento italiano”, ed ”è messaggero di un’ideologia fondamentalista e anti-semita” essendosi anche reso ”responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta attuale e grave per la sicurezza dello Stato”. Sono queste le motivazioni, a quanto apprende l’Adnkronos, con cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto l’espulsione dell’Imam egiziano della Moschea Omar Ibn Khattab di via Saluzzo a Torino, Mohamed Shahin.  

Nel decreto si fa inoltre riferimento alle dichiarazioni fatte durante la manifestazione pro Pal del 9 ottobre scorso in cui ha ”difeso i terroristi di Hamas legittimando lo sterminio di inermi cittadini israeliani” il 7 ottobre 2023. Dichiarazioni che, secondo il documento, avevano generato una vasta risonanza mediatica e suscitato ”indignazione” anche tra i meno radicali del movimento pro Pal. A carico dell’uomo inoltre risulta una denuncia per il reato di blocco stradale nel corso di una manifestazione del 17 maggio scorso a Torino.  

Nel decreto, si sottolinea inoltre, che ”le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato e di prevenzione di attività terroristiche devono essere ritenute prevalenti, in un giudizio di bilanciamento degli interessi rispetto alla sua situazione familiare, ai suoi legami in Italia, alla durata del soggiorno e alla sua situazione lavorativa ed economica”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.7 °
8.2 °
55 %
5.4kmh
40 %
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1575)ultimora (1471)sport (56)demografica (48)attualità (30)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati