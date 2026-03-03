16.6 C
Deliveroo, gip Milano convalida controllo giudiziario

(Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, il colosso finito nell’inchiesta per caporalato, che riguarda circa 20mila rider, del pubblico ministero Paolo Storari. 

Lo scorso 25 febbraio il pubblico ministero di Milano Paolo Storari aveva disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy. L’accusa rivolta alla srl e all’amministratore unico è di impiegare manodopera “in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”.  

La richiesta un mese da quella della stessa Procura per Foodinho-Glovo (40.000 rider). Al centro dell’inchiesta, anche qui il presunto caporalato messo in atto contro i rider, ai quali sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà”, in particolare “inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva”. Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile “sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

