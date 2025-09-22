23.2 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: “Riferimento ad attacchi di Hamas”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un deltaplano sorvola i manifestanti pro-Gaza a Calenzano in provincia di Firenze, accolto dagli applausi della folla. Il video, diffuso da un’attivista con la didascalia ‘Do you remember?’, ha immediatamente suscitato la reazione indignata dell’associazione Italia-Israele di Firenze, che si dice “sgomenta” per quanto accaduto oggi, lunedì 22 settembre, durante la manifestazione Pro Pal, svoltasi alle porte di Firenze. La protesta ha radunato circa duemila partecipanti. Emanuele Cocollini, presidente dell’Associazione Italia-Israele Firenze, ha commentato: “Quanto accaduto a Calenzano lascia sgomenti. Innalzare in volo un deltaplano in una manifestazione filo-palestinese, tra applausi e cori che invocano ‘Palestina libera dal fiume al mare’, non è un gesto folkloristico, ma un richiamo diretto agli attentati terroristici con cui Hamas il 7 ottobre ha massacrato e rapito centinaia di creature innocenti, scendendo anche dal cielo con i deltaplani. Un simile atto non solo offende la memoria delle vittime, ma trasmette un messaggio di esaltazione della violenza. È dovere di tutti – istituzioni, società civile e forze politiche – prendere le distanze con chiarezza da chi trasforma il terrorismo in spettacolo”. “Non ci può essere ambiguità: richiamare simboli di morte significa giustificare l’orrore. Firenze e la Toscana meritano ben altri messaggi, fondati sul rispetto e sulla convivenza, non sulla glorificazione del terrorismo”, ha concluso Cocollini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

