14.1 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di ‘Che tempo che fa’. “Una diva dal fascino senza tempo. La star di Hollywood a Che Tempo che fa. Domenica alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery Plass”, annuncia infatti su Instagram Fabio Fazio con un video dove compaiono una serie di immagini di film in cui l’attrice ha recitato. 

Candidata al premio Oscar lo scorso anno per ‘The Substance’, l’attrice vanta oltre 40 anni di carriera. Tra i suoi film più noti ‘Ghost’, ‘Soldato Jane’, ‘Proposta indecente’ e ‘Codice d’onore’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.1 ° C
15.1 °
12.1 °
73 %
0.5kmh
0 %
Gio
14 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1464)ultimora (1292)sport (84)Eurofocus (50)demografica (38)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati