Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d’Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un caso di Dengue nel Senese. A darne notizia è l’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa che parla di un’area ben identificata e limitata in località Boscona. Il Comune, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione prevista in questi casi. 

Già da stasera nell’area identificata e per un raggio di 200 metri, secondo quanto previsto dal protocollo, tutte le famiglie verranno singolarmente informate dai vigili sanitari sulle raccomandazioni da tenere. L’area interessata sarà oggetto di due disinfestazioni adulticide consecutive, la prima domani giovedì 2 ottobre e una successiva venerdì 3 ottobre, entrambe a partire dalle ore 7 del mattino e fino a fine intervento. 

Si stanno inoltre affiggendo degli avvisi informativi pubblici per i residenti con le raccomandazioni da seguire. Il Comune informa, infine, i cittadini che in queste ore personale sanitario autorizzato effettuerà dei sopralluoghi a scopo preventivo nell’area interessata. 

