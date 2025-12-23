10.7 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Denuncia di Signorini e inchiesta per revenge porn, Corona in procura

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fabrizio Corona è arrivato alla Procura di Milano, dove verrà interrogato dai pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, che hanno aperto un’indagine per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini (VIDEO). Il giornalista e conduttore del Grande Fratello ha sporto querela dopo che le chat e le foto che aveva scambiato con aspiranti concorrenti del Grande Fratello sono state pubblicate nella puntata ‘Il prezzo del successo’ del format ‘Falsissimo’ di Corona, dedicata a quello che l’ex re dei paparazzi ha chiamato il ‘sistema Signorini’.  

Si tratterebbe di una serie di messaggi e inviti sessualmente espliciti mandati dal conduttore agli aspiranti ‘gieffini’, a cui sarebbe stato promesso l’ingresso nel reality. Al momento, però, non risultano denunce presentate da potenziali vittime di questo ‘sistema’.  

L’ex concorrente Antonio Medugno ha rilasciato un’intervista, andata in onda nella puntata di ‘Falsissimo’ trasmessa ieri sera su YouTube, nonostante il sequestro del materiale della trasmissione effettuato domenica durante le perquisizioni della polizia in casa di Corona e nello studio di produzione del format. “Se mi fate fare l’interrogatorio, poi sapete che parlo a ruota”, ha detto Corona ai cronisti prima di entrare, con oltre mezz’ora di ritardo, nella stanza dell’interrogatorio, accompagnato dal legale Cristina Morrone.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
10.4 °
83 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1310)ultimora (1174)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati