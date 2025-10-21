18.2 C
Desaparecidos, processo in Corte d’Assise a Roma: Troccoli condannato all’ergastolo

REDAZIONE
(Adnkronos) – La Terza Corte di Assise di Roma ha condannato all’ergastolo l’ex comandante di Marina dell’Uruguay, Jorge Nestor Troccoli, accusato dell’omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati ed uccisi tra il 1976 e il 1977 nell’ambito del cosiddetto ‘Piano Condor’. Troccoli, ora settantottenne, è già detenuto in seguito alla sentenza della Cassazione che aveva confermato in un altro procedimento gli ergastoli per gli imputati per la morte di una ventina di desaparecidos. 

La sentenza arrivata oggi pomeriggio accoglie la richiesta della procura della Capitale. “Troccoli – aveva detto il pm Erminio Amelio nell’aula bunker di Rebibbia nel corso della requisitoria dello scorso 27 maggio – lei non può chiedere di essere ritenuto uguale agli altri, a coloro che hanno subito i suoi crimini e quelli dei suoi colleghi. C’è chi è stato dalla parte sbagliata della storia e c’è chi è stato dalla parte dei giusti. Lei non è uguale alle mamme e ai padri che hanno pianto e hanno atteso vanamente che tornassero a casa i loro giovani figli. Lei non è uguale ai fratelli e alle sorelle che hanno atteso i loro ‘hermanos’”. 

cronaca

