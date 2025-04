Design, Seletti: “Curiosità e innovazione ci accomunano a Iqos”

(Adnkronos) – “Noi siamo particolarmente curiosi, a volte provocatori e innovativi e questa è una cosa che ci accomuna ad Iqos: questa unione di intenti ci ha portato a creare un’installazione che anche dal punto di vista tecnologico è assolutamente innovativa”. Così Stefano Seletti, direttore creativo e ceo dell’iconico brand di design, alla presentazione dell’installazione firmata Seletti ‘Curious X: sensorium piazza’, con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, che conta oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Con questo progetto, Iqos lancia la campagna 2025 ‘Iqos Curious X’ e annuncia che dalla sua collaborazione con Seletti nascerà anche un nuovo dispositivo, il cui lancio è fissato per l’autunno 2025: “Siamo riusciti ad intervenire anche sul prodotto, li ho fatti impazzire – ammette sorridendo il direttore creativo di Seletti – però alla fine siamo riusciti a creare un qualcosa di molto innovativo, trasformando il loro oggetto in un ‘complemento d’arredo’”. “La collaborazione con Iqos nasce da una grande curiosità di capire, esplorare e informarsi su quello che è il loro grande progetto” ovvero quello di un mondo senza fumo “e quando sono stato invitato da loro a Losanna, nella loro sede, è stato molto interessante e affascinante” conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)