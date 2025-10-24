20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Di Bartolomei (Atlas): “Governare con regole cambiamenti nel mondo del lavoro”

(Adnkronos) – Il rischio con l’intelligenza artificiale di un “cambio per ‘strappi’ nel mondo del lavoro è già nelle cose e va appunto governato. Va governato con delle regole, non bisogna lasciarsi affascinare troppo da chi non vorrebbe le regole perchè quando non ci sono il mercato è selvaggio e vuol dire che vince sempre chi è più grande. Al contrario vanno costruite delle soluzioni che consentano a tutti di essere garantiti, di essere non oggetto di una speculazione da parte delle big tech, non un numero ma una persona dietro quei dati. Questo è fondamentale perchè riguarda la nostra sicurezza a 360° non solo quella digitale ma quella di essere umani nella società. Le realtà come la nostra possono certamente aiutare le aziende in un percorso che preveda non di togliere un lavoratore e inserire l’intelligenza artificiale, ma inserire un lavoratore con l’intelligenza artificiale. Uno sviluppo passa dall’occupazione che cresce e l’ottimizzazione che si riesce a fare”. Così Luca Di Bartolomei, ad di Atlas, conversando con Adnkronos/Labitalia, a margine del suo intervento alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli, in occasione dei 60 anni del consiglio nazionale dei professionisti.  

lavoro

