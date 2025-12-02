Di Caterina (Alis): “Logistica strategica cuore della crescita del Paese”

(Adnkronos) – “Quest’anno, insieme al Presidente Pappalardo, abbiamo consolidato un passo importante per la crescita dell’Associazione, con l’ingresso del mondo aereo in questo progetto iniziato nove anni fa con il Presidente Grimaldi. Ci rendiamo conto che il Paese ha bisogno di una voce forte che possa dialogare con il Governo e con il Vice Ministro Rixi, costantemente sollecitato, così come il Comandante Liardo, perché una logistica strategica è sempre più centrale per risultati e obiettivi nazionali”. Lo ha dichiarato Marcello Di Caterina, vicepresidente di Alis, in occasione dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, sottolineando il ruolo dell’Associazione nella rappresentanza aziendale.

“Siamo partiti con 40 soci fondatori, oggi Alis rappresenta oltre 2.500 aziende con un fatturato aggregato di circa 150 miliardi di euro. La logistica intelligente richiede riferimenti chiari e attenzione a ogni dettaglio del settore. Non vogliamo ripetere vecchi temi, ma portare avanti battaglie concrete, come quella sull’Ets a Bruxelles, per evitare distorsioni di mercato e garantire sostenibilità economica e ambientale equilibrata. Le risorse derivanti dall’ETS dovrebbero essere reinvestite nei trasporti marittimi, stradali e ferroviari per non compromettere la competitività del settore. Come dicono gli americani, ‘logistics is power’: la forza del Paese passa anche da qui”.

