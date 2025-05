‘Di Lorenzo come Maradona’ e ‘McTominay scarto United’: il trionfo Napoli all’estero

(Adnkronos) – Il Napoli ha vinto lo scudetto per la quarta volta nella propria storia dopo il 2-0 contro il Cagliari al Diego Armando Maradona. All’estero la notizia trova risonanza per la stagione prolifica di Scott McTominay – per quanto riguarda i siti britannici – e il fatto che il capitano Giovanni Di Lorenzo abbia alzato due scudetti con il Napoli come Maradona. Su Bbc Sport c’è un lungo articoli a firma di Emlyn Begley che racconta la stagione del centrocampista scozzese del Napoli. Dell’ex Manchester United – al terzo trionfo in carriera dopo la Fa Cup e la Coppa di Lega con i Red Devils – è sottolineato il suo posto nella storia del club partenopeo: quello da leggenda. Viene sottolineata inoltre la bravura dell’allenatore Antonio Conte nel trasformare il centrocampista, 19 gol in 178 partite di Premier con lo United, in un incursore prolifico con 12 reti in 34 partite di Serie A. Nel portale online di Marca si parla del quarto scudetto del Napoli con un focus su tre protagonisti: ‘la resurrezione di Conte, un miracoloso McTominay, Lukaku il titolo’. Viene fatto notare che questo è il secondo scudetto del Napoli senza Maradona, ma soprattutto che i partenopei hanno vinto lo scudetto senza i protagonisti del trionfo targato Spalletti dopo le cessioni di Min-Jae Kim, Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Kvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte si conferma quindi un allenatore da campionato, ma soprattutto capace di far resuscitare le squadre: determinante nella rinascita della Juventus, ha salvato Chelsea e Inter e ora ha fatto lo stesso con il Napoli dopo la precedente stagione fallimentare. Non solo Lukaku, ma anche il segno di Maradona: Sport, quotidiano sportivo con sede a Barcellona, nella sua prima pagina come foto dell’articolo mette i due capitani partenopei che hanno alzato due scudetti, Di Lorenzo e l’argentino, insieme con due anelli celebrativi tra le loro dita. Il ricordo del Pibe de Oro è vivo anche in Argentina: il quotidiano Olé celebra lo scudetto del Napoli dicendo ‘pasta napoletana con patatine fritte’. Il quotidiano evidenzia come il Napoli abbia battuto l’Inter di Lautaro Martinez con un ricordo speciale al numero dieci. Anche in Portogallo c’è il riferimento all’Inter: A Bola sceglie di concentrarsi su come il sogno nerazzurro di rimontare sia durato poco. Altri portali, sportivi e non, decidono di raccontare la gioia vissuta a Napoli o tra i giocatori, dalle lacrime di McTominay all’esultanza di Lukaku dopo la seconda rete della partita, come fa la parte sportiva del Daily Mail online. Anche il The Sun, sul proprio sito si concentra sulla gioia vissuta dai tifosi napoletani in giro per la città e su un giocatore in particolare, McTominay. Il titolo dell’articolo in cui viene raccontata la gioia della città campana è ‘Scott McTominay scatena la festa del titolo di Serie A del Napoli con un’epica rovesciata… nonostante non sia abbastanza bravo per il Man Utd’, sottolineando come il successo del Napoli derivi da uno scarto del Manchester United, che mercoledì ha perso la finale di Europa League ed è al momento al 16° posto in campionato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)