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Di Maio entra nell’European Council on Foreign Relations: “Onorato, opportunità presigiosa”

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(Adnkronos) – Il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, Luigi Di Maio, entrerà a far parte del Council dell’European Council on Foreign Relations (ECFR), uno dei principali think tank europei nel campo della politica estera e delle relazioni internazionali.  

Di Maio ha reso noto di aver accettato l’invito dei Copresidenti dell’ECFR Carl Bildt, Lykke Friis e Norbert Röttgen, ringraziandoli “per la fiducia e per questa prestigiosa opportunità”. “Sono davvero onorato di entrare a far parte di una delle più autorevoli comunità europee di politica estera, che riunisce policymaker, diplomatici, accademici, imprenditori ed esperti provenienti da tutto il continente”, ha dichiarato.  

“In un momento di grandi cambiamenti geopolitici e crescente instabilità globale, piattaforme come ECFR svolgono un ruolo essenziale nel rafforzare il pensiero strategico, il dialogo e la cooperazione in Europa”, ha aggiunto. 

politica

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