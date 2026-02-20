8.1 C
Firenze
sabato 21 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato nominato professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo su Linkedin è lo stesso Rappresentante Speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche”, sottolinea Di Maio nel post. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.1 ° C
9.6 °
5.9 °
55 %
2.1kmh
0 %
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1365)ultimora (1213)sport (65)Eurofocus (47)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati