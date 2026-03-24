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Di Monte: “‘Turbanti’ è sintesi tra formazione e inclusione”

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(Adnkronos) – “Questa mostra è una sintesi di formazione e inclusione, un progetto di terza missione, una partnership pubblico-privato e una ricerca estetica nell’ambito della moda e della fotografia. Siamo riusciti a condensare in un unico progetto una serie di obiettivi che ci eravamo prefissati, sia come museo che come Accademia del Lusso”. Lo ha detto Maria Giuseppina Di Monte, direttrice della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica ‘Turbanti’, a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus ‘Modelli si Nasce’ con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. 

“Abbiamo avuto il piacere di avere con noi l’Associazione ‘Modelli si Nasce’, che ha collaborato sia alla progettazione sia alla realizzazione della mostra, soprattutto con i ragazzi affetti da autismo, i veri protagonisti di questa giornata. Insieme agli studenti dell’Accademia del Lusso hanno creato i turbanti esposti, accompagnati dalle fotografie di Roberto Autuori. È un progetto formativo che unisce giovani e disabilità in un obiettivo comune, tra ricerca stilistica, fotografia e moda”, conclude Di Monte. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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