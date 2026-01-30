9.7 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Diaco dedica ‘BellaMa’ al ricordo delle vittime di Crans-Montana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 ragazzi e sono rimaste ferite 116 persone, ‘BellaMa’, il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco – in onda lunedì 2 febbraio, dalle 15.25 alle 17.00 su Rai 2 – dedica uno spazio speciale alle sei giovani vittime italiane: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, Giovanni Tamburi. Ospiti in studio una professoressa e cinque compagni di classe di Riccardo Minghetti, studente del Liceo Cannizzaro di Roma, che proprio lunedì avrebbe compiuto 17 anni. 

Pierluigi Diaco si collega poi in diretta con il Golf e Tennis Club di Rapallo, dove l’inviato Andrea Amato raccoglie i ricordi di compagni e allenatori di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf tra le vittime de Le Constellation. Viene presentato in anteprima il logo in sua memoria, che impreziosirà per tutta la stagione le divise sportive dei compagni. I ragazzi della generazione Z del cast di “BellaMa’”, inoltre, leggono una toccante lettera dei compagni di scuola di Giovanni Tamburi, del Liceo Righi di Bologna.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.7 ° C
10.1 °
8.8 °
75 %
0.5kmh
75 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1515)ultimora (1346)sport (70)Eurofocus (59)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati