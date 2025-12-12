10 C
venerdì 12 Dicembre 2025
Dibattito acceso ad Atreju sulla giustizia, scintille sul caso Palamara con Parodi

(Adnkronos) – Dibattito dai toni a tratti accesi oggi, venerdì 12 dicembre, ad ‘Atreju’ alla tavola rotonda sulla giustizia dal titolo ‘Una riforma a lungo attesa: i nuovi Csm e l’Alta Corte disciplinare’. Qualche fischio e brusii dalla platea alle parole del presidente dell’Anm Cesare Parodi e di Alfonso Colucci, deputato M5S, applausi per esponenti della maggioranza, soprattutto, sul caso Palamara.  

Scintille anche con Alessandro Sallusti. “Comandano le correnti”, ha detto il giornalista e Parodi ha replicato: “Se dice che comandano le correnti, mi deve fare i nomi, faremo le indagini, li cacceremo”. Sul finire della tavola rotonda il direttore di Adnkronos, Davide Desario, che moderava l’incontro, ha invitato “a fare un applauso a tutti coloro che hanno preso parte al dibattito”. E con una battuta Parodi ha chiuso: “Perfino a me”. 

politica

