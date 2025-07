Dichiarazione precompilata 2025, assistenza straordinaria sabato 19 luglio

(Adnkronos) –

Nuova apertura straordinaria per il call center dell’Agenzia delle Entrate. Per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione precompilata 2025, il servizio di assistenza telefonica con operatore, normalmente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche sabato 19 luglio. Dalle 9 alle 13 gli utenti potranno contattare il call center dell’Agenzia tramite il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. Consulenti specializzati risponderanno a domande e dubbi relativi alla dichiarazione precompilata 2025. Sarà inoltre costantemente aggiornato il sito dedicato ‘Info e assistenza’ dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2025 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre online una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)