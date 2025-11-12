17.4 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dieta liquida sì o no? Quando serve e quando non va seguita

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dieta liquida sì o no? Funziona per dimagrire o serve ad altro? Il menù basato sull’assunzione di cibi liquidi e semiliquidi fa discutere. La soluzione che prevede brodi vegetali, tisane e yogurt è opportuno? A rispondere alle domande e a cancellare dubbi e false certezze provvede il professor Nicola Sorrentino a La volta buona.  

“La dieta liquida la facciamo per dimagrire o per altri scopi? Le finalità sono tante”, dice il medico medico chirurgo, è specializzato in Scienza dell’alimentazione e Dietetica e in Idrologia medica. “La dieta liquida mantiene stomaco e intestino leggeri, assicura depurazione e idratazione. Soprattutto, la dieta liquida viene usata prima e dopo gli interventi chirurgici o se ci sono problemi di masticazione”, prosegue. 

 

E’ una dieta da seguire per dimagrire? “Sicuramente introduciamo poche calorie, ma bisogna vedere per quanto tempo possiamo farlo. La dieta liquida non apporta tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno”, spiega Sorrentino. “Se dobbiamo fare una dieta equilibrata e sana non va bene. Funziona per depurare, ma non è indicata per più giorni. Si dimagrisce perché si mangia meno, ma non è il modo corretto per dimagrire”, aggiunge evidenziando che “fino a 500 calorie, anche se si tratta di una dieta liquida, si parla comunque di digiuno. E va fatto in modo corretto: se oggi digiuno e domani mangio lasagne e fritti non va bene…”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
17.8 °
15.5 °
72 %
1.5kmh
40 %
Mer
16 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1541)ultimora (1432)sport (62)demografica (47)attualità (26)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati