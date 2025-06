(Adnkronos) – Per l’Italia alzare la spesa per la difesa ad un livello pari al 5% del Pil sarebbe un “suicidio economico, politico e sociale”. Lo dice all’Aja il leader del M5S Giuseppe Conte, che si trova nella capitale olandese per firmare una dichiarazione contraria all’aumento delle spese militari che verrà chiesto agli alleati nel corso del summit Nato in agenda per stasera e domani. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)