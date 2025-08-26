31.8 C
martedì 26 Agosto 2025
Difesa, rinviato summit a Roma dell’11 settembre per evolversi situazione geopolitica

(Adnkronos) – Rinviata la prima edizione del Defence Summit, evento organizzato dal Sole24Ore in partnership con le principali aziende del settore che avrebbe dovuto tenersi l’11 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione di rimandare la manifestazione, che avrebbe dovuto coinvolgere i maggiori attori italiani e internazionali del settore, dai decisori politici ai rappresentanti delle principali aziende, a quanto apprende l’Adnkronos, è stata presa collegialmente dagli organizzatori in considerazione “dell’evoluzione della situazione geopolitica internazionale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

