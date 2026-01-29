9.2 C
Diffamò l’ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire

(Adnkronos) – I giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l’accusa nei confronti del giornalista Tiberio Timperi, finito sotto processo per diffamazione ai danni della ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. In favore della donna i giudici hanno riconosciuto le statuizioni civili.  

I fatti risalgono al 2010, quando il giornalista fece esternazioni ad alcuni settimanali sulla sua condizione di padre separato: in alcune interviste aveva evidenziato gli ostacoli nel rapporto con il figlio dopo la separazione. Dichiarazioni che portarono l’ex moglie a sporgere denuncia. In primo grado, nel 2018, Timperi era stato condannato al pagamento di una ammenda di 1.500 euro.  

cronaca

