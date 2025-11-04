Digitale, Compagnucci (Open Gate Italia): “Italia acceleri completamento copertura fibra”

(Adnkronos) – “La trasformazione digitale, nel nostro Paese in particolare, passa attraverso la costruzione di un ecosistema che ruoti intorno a connettività performante, cloud e intelligenza artificiale. Per quanto riguarda connettività e adozione delle nuove tecnologie, i dati della Commissione europea, recentemente pubblicati, mostrano un avanzamento, ma è necessario che l’Italia acceleri nel completamento della copertura in fibra, nonché nello sviluppo del 5G standalone, standard non raggiunto al momento da grandissima parte della copertura”. Lo ha affermato da Silvia Compagnucci, senior consultant Open Gate Italia, all’evento “Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma.

“È poi necessario che le piccole e medie imprese, che costituiscono gran parte del nostro tessuto economico e produttivo, siano favorite nell’adozione di cloud e intelligenza artificiale, così da essere competitive nel panorama internazionale. Se questo è il contesto di base, la nostra posizione nel Dna – Digital Networks Act deve essere volta a favorire l’innovazione. Porre le barriere regolatorie sicuramente non serve al nostro Paese, dunque il Dna è un’ottima opportunità per ripensare l’ecosistema digitale e capire fino in fondo il ruolo svolto dai vari attori, nella logica di costruire una cornice che sia innovation friendly”, conclude.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)