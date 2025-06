Digitale, Cybsec-Expo 2025: l’Italia digitale alza il livello di sicurezza

(Adnkronos) – Si è chiusa con ottimi riscontri la seconda edizione di Cybsec-expo, la mostra-convegno nazionale dedicata alla cybersecurity e alla protezione delle infrastrutture critiche, che si è svolta dal 21 al 23 maggio a Piacenza Expo, nell’ambito delle tre manifestazioni organizzate da Mediapoint & Exhibitions. Con una partecipazione in crescita, sia per numero di delegati che per rilevanza dei contenuti, l’evento -che si rinnoverà dal 9 al 11 giugno 2026- si è confermato punto di riferimento per imprese, istituzioni e operatori del settore. La manifestazione ha contribuito ad attrarre oltre 6.000 visitatori professionali, 220 espositori da tutta Europa, 40 workshop e tavole rotonde e più di 50 associazioni di categoria hanno animato una tre giorni in cui il tema della resilienza digitale è stato affrontato in tutta la sua urgenza. Durante l’evento sono state presentate le più avanzate contromisure contro la minaccia degli attacchi informatici rivolti alle infrastrutture critiche del Paese: reti idriche, del gas, elettriche e dei trasporti. La protezione dei dati sensibili è una sfida che riguarda l’intero tessuto produttivo del Paese. Lo conferma il “Rapporto Cyber Index Pmi 2024”, che ha evidenziato una preoccupante fragilità del comparto sul fronte cybersecurity: solo il 15% delle PMI adotta un approccio strutturato alla sicurezza digitale, mentre il 56% si dichiara impreparato ad affrontare minacce informatiche e il 44%, pur riconoscendo il rischio, non adotta contromisure. “Gli attacchi cibernetici stanno diventando sempre più mirati, sofisticati e difficili da intercettare. I danni per le aziende possono arrivare fino a centinaia di milioni di euro, ma investire in sicurezza può portare ritorni economici importanti, anche superiori ai 30 milioni per le imprese strutturate”, ha sottolineato Alessandro Manfredini, Presidente di Aipsa – Associazione Italiana dei Professionisti della Security Aziendale. “La risposta non può che essere nelle competenze e nella collaborazione”. Tra i protagonisti di Cybsec-expo 2025 Leonardo è leader nel settore della sicurezza e della difesa, con un ruolo chiave sui temi della cybersecurity applicata alle infrastrutture critiche e alla pubblica amministrazione. “Oggi è riduttivo parlare solo di difesa: bisogna parlare di sicurezza globale”, ha sottolineato Daniela Borrelli, responsabile sviluppo business nazionale della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. “Pensare che la digitalizzazione porti solo crescita è un errore: essa è anche uno strumento per garantire sicurezza. Ne è un esempio il Polo Strategico Nazionale, dove abbiamo realizzato il primo cloud sovrano italiano: oltre 500 amministrazioni pubbliche vi hanno migrato dati e applicazioni, superando le vulnerabilità legate a sistemi obsoleti e infrastrutture non specializzate”. Nel corso della fiera, il convegno “Cybersecurity nell’era della NIS2: rischi e opportunità nel settore aeroportuale”, promosso da Air Tech Italy, ha messo in evidenza il profondo impatto della nuova normativa europea sulla gestione delle infrastrutture critiche. “La Direttiva NIS2 ridefinisce ruoli, obblighi e responsabilità: un passaggio epocale per il comparto aeroportuale e non solo”, ha spiegato Marco Labricciosa Gallese, Consigliere del Board di Air Tech Italy. “La sicurezza informatica oggi tocca governance, supply chain, compliance e operatività quotidiana. La sfida non è solo tecnica, ma anche strategica e culturale”. Anche l’industria manifatturiera ha trovato a Cybsec-Expo uno spazio di confronto strategico. “Con l’integrazione tra OT e IT, i rischi si sono moltiplicati: non parliamo più solo di perdita di dati, ma di continuità operativa e sicurezza fisica”, ha dichiarato Roberto Ciccarelli, Presidente di Anipla. “cybsec-expo è fondamentale per promuovere consapevolezza e collaborazione tra esperti, industria e istituzioni. Solo un approccio integrato può generare innovazione davvero sicura e sostenibile”. “Cybsec-expo nasce per essere una piattaforma concreta al servizio della sicurezza digitale italiana”, ha commentato Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions. “Questa seconda edizione ci restituisce la fotografia di un comparto in fermento, ma ancora troppo esposto. È il momento di fare sistema: tra imprese, Pa, mondo scientifico e formativo. Solo così si potrà costruire una cultura della resilienza digitale davvero condivisa”. Cybsec-expo si è svolta in concomitanza ad altre due manifestazioni di riferimento nel settore dell’energia, Nuclear power-expo e hydrogen-expo: le tre iniziative, fortemente connesse, hanno ottenuto un ampio sostegno istituzionale, con numerosi patrocini concessi sia dalle principali organizzazioni di categoria che da enti e istituzioni di primo piano, tra cui Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Enea, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Comune di Piacenza, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Gruppo Sogin. Cybsec-expo tornerà dal 9 all’11 giugno 2026, sempre a Piacenza Expo, per consolidare e rafforzare il percorso avviato: un appuntamento già atteso da aziende, stakeholder e professionisti del settore, determinati a costruire insieme un futuro digitale sicuro, competitivo e sostenibile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)