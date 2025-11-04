20.2 C
Digitale, Pizzi (Anitec-Assinform): “Dna semplifichi norme e non le appesantisca”

(Adnkronos) – “La posizione di Anitec-Assinform, l’associazione del sistema Confindustria che rappresenta tutte le imprese del settore dell’Ict e digitale, è molto chiara: per noi il Digital Network Act deve essere una semplificazione. Non deve, quindi, comportare degli appesantimenti normativi”. A dirlo Letizia Pizzi, Direttore Generale Anitec-Assinform, in occasione della tavola rotonda organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma, dal titolo “Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act”.  

“Anche nella logica del digital omnibus europeo, tutto deve essere in una chiave di semplificazione e armonizzazione a livello di regolamentazione europea dei singoli Stati. Per noi è la priorità fondamentale” conclude. 

