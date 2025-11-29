3.9 C
Digitale, Spotify: per video podcast in Italia le ore di visione sono aumentate del 175% in un anno

In Italia le ore di visione dei video podcast su Spotify sono cresciute di oltre il 175% nell’ultimo anno. A trainare la crescita straordinaria c’è un’audience in aumento di quasi l’80% e una fruizione sempre più attiva: la percentuale di ascoltatori di podcast che guarda anche i contenuti video è salita di quasi il 120% e quasi 9 su 10 seguono i video podcast con la finestra dell’applicazione in primo piano. Parallelamente la spinta arriva anche dai creator: cresce l’adozione del formato video. Il numero di podcast in Italia che pubblicano episodi in video è aumentato di oltre il 65% nell’ultimo anno. Quanto ai gusti, le categorie più fruite sono True Crime, Politica & Attualità e Intrattenimento. Un successo che Spotify ha voluto celebrare anche dal vivo con la prima assoluta italiana di ‘Video Podcast Club’, una serata unica che ha portato i video podcast dal digitale al palco del Cinema Colosseo, a Milano. 

Sono stati oltre 1.000 i fan che, la sera del 26 novembre, al Cinema Colosseo di Milano, hanno preso parte al nuovo format proprietario di Spotify, un’esperienza live che unisce creator e fan. In scena, dislocati in 3 sale e 2 fasce orarie diverse, 6 show tra i più amati: Pulp Podcast (Fedez, Mr. Marra e Sabrina Marchetti), The Bull (Riccardo Spada, Corax), The Essential (Chiara Piotto con Silvia Boccardi e Gino Cecchettin), Non Aprite Quella Podcast (Naqp) (J‑Ax, Pedar, Matteo Lenardon), Passa dal Bsmt (Gianluca Gazzoli con ospite a sorpresa Ligabue) e Tutte le Volte Che (Camihawke e Alice Venturi con Pierluca Mariti). 

“Con Video Podcast Club abbiamo trasformato lo schermo in palcoscenico, portando l’energia del live al cuore dell’esperienza dei video podcast”, commenta Eduardo Alonso, Head of Podcast per il Sud e l’Est Europa di Spotify. “I numeri che vediamo in Italia – crescita delle ore di visione, nuova audience e più creator che pubblicano in video – confermano che il formato sta diventando centrale ed è sempre più apprezzato. Il nostro obiettivo è semplice: fare di Spotify la destinazione di riferimento per podcast e video podcast, offrendo ai fan un’esperienza migliore e ai creator più opportunità per crescere”, aggiunge. Gli episodi registrati durante l’evento saranno successivamente disponibili in formato video entro fine anno per tutti gli utenti su Spotify, per rivivere o scoprire la magia della serata. 

economia

