Digitale, Terzi: “Lombardia è Regione più avanti su servizi PagoPa”

(Adnkronos) – “Questo evento nasce dalla sinergia con PagoPa e il Dipartimento per la trasformazione digitale che va avanti da qualche tempo. La Lombardia è la regione più avanti in termini di attivazione di servizi integrati alla piattaforma pagoPa e dunque ci sembrava doveroso, oggi, non solo condividere i risultati ottenuti ma anche avviare un confronto con tutti gli enti territoriali che possa permettere a loro di contaminarsi in senso positivo e a noi di ricevere sollecitazioni che ci possano far programmare per il futuro ulteriore evoluzioni”. Così Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, è intervenuta in occasione dell’evento di Regione Lombardia, dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e PagoPa dedicato allo sviluppo digitale dei territori lombardi. L’evento è stato un’importante occasione di incontro e confronto sul ruolo cruciale che la trasformazione digitale sta giocando nel ridisegnare i rapporti dei territori con i cittadini. “Crediamo fortemente nelle infrastrutture digitali di PagoPa e crediamo fortemente nell’interazione tra enti locali, pubblica amministrazione e Regione Lombardia come capofila di questa rete e, naturalmente, il Ministero – aggiunge Terzi – Oggi abbiamo parlato di tutto quello che si può e si potrà fare e realizzare con la piattaforma PagoPa e l’app Io. Per quest’ultima Regione Lombardia ha già attivato i servizi legati al mondo sanitario. L’obiettivo è quello di far conoscere a tutta la pubblica amministrazione lombarda l’esistenza di queste possibilità, un’opportunità che è anche una necessità per far vivere meglio i cittadini e rendere più efficiente la pubblica amministrazione”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)