17.5 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Diletta Leotta sbarca in Kings League. Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentessa della competizione. “Nella Lega dei Re mancava una Regina. Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League Lottomatica.sport Italy”, si legge sul sito ufficiale della Kings League.  “la sua squadra si chiamerà D-Power, e debutterà nella prossima competizione italiana, mentre logo e kit ufficiali del team verranno svelati prossimamente”. “Salutate la Regina d’Italia”, ha scritto il profilo Instagram del torneo, in un post condiviso dalla stessa Leotta insieme a un video che conferma la sua partecipazione.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18.7 °
16.2 °
82 %
2.1kmh
40 %
Gio
17 °
Ven
20 °
Sab
23 °
Dom
24 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati