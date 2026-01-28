10.9 C
mercoledì 28 Gennaio 2026
Diletta Leotta, svelato il sesso del bimbo in arrivo: "È un maschio"

(Adnkronos) –
Fiocco blu in arrivo in casa Leotta-Karius. Diletta Leotta, in attesa del secondo figlio, ha svelato sui social il sesso del bebè in arrivo. “Growing life”, ha scritto la bordocampista di Dazn a corredo di un carosello di foto e video. Tra questi anche il gender reveal avvenuto direttamente nello studio del ginecologo. “Lo diciamo a tutti? È un maschio”, si sente dire dalla dottoressa nel video. 

Una notizia accolta con grande emozione e stupore, Diletta Leotta e Loris Karius non vedono l’ora di accogliere il maschietto che renderà la piccola Aria una sorella maggiore.  

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, aveva scritto il volto di Dazn. 

L’annuncio era stato accompagnato da una foto di famiglia ‘allargata’, con Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, che abbraccia Leotta e la figlia Aria e con una mano tocca la pancia di Diletta.  

spettacoli

