DiMartedì, stasera 1 aprile: tra gli ospiti Corrado Augias e Michele Santoro

(Adnkronos) – Stasera, martedì 1 aprile, alle 21.15 su La7 un nuovo appuntamento con ‘diMartedì’. Saranno ospiti della puntata, tra gli altri, Corrado Augias e Michele Santoro. Nel programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris, il tema del giorno destra italiana e trumpismo: l’Italia ha davvero da guadagnare seguendo una linea morbida rispetto al resto d’Europa nei confronti del presidente Usa? Alla vigilia dell’avvio dei dazi Usa che colpiscono l’Europa attenzione alla postura del governo, alle scelte della premier Giorgia Meloni ma pure alle divisioni all’interno della maggioranza, come tra le forze di opposizione, spaccate sul tema del riarmo. Sul fronte della politica estera spazio anche alle ultime minacce di Trump nei confronti di Putin, dell’Europa e della Groenlandia, mentre per l’economia attenzione alle ultime novità per le tasche dei cittadini in materia di fisco e pensioni. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)