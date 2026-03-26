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Dimissioni Santanchè, il fidanzato: “Ha fatto bene”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano”. Così Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, imprenditore fiorentino e compagno dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un’intervista a ‘Repubblica’ l’addio della senatrice, con cui da anni divide vita privata e vicende giudiziarie: “ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute”. 

Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: “Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto”. Santanchè, spiega, inizialmente aveva provato a resistere: “Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due”. 

Il riferimento è alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro. Su quest’ultimo Kunz osserva: “Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo, però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un deterrente pazzesco. La Daniela invece ha un rapporto ottimo con la magistratura, le sue dimissioni non hanno le stesse motivazioni”. 

Quanto ai tempi dell’uscita di scena, Kunz riconosce: “Vero. Però Giorgia è stata brava e coraggiosa a darle fiducia, l’ha resa la donna più felice al mondo, il passo indietro Daniela glielo doveva, anche se lo ha deciso a malincuore, ci teneva a restare”. La decisione, aggiunge, è maturata dopo un confronto diretto: “Si sono anche parlate per telefono”. 

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