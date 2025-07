Diogo Jota morto in incidente stradale, giocatore del Liverpool aveva 28 anni

(Adnkronos) –

Diogo Jota, 28enne giocatore portoghese del Liverpool, è morto oggi 3 luglio 2025 in un incidente stradale in Spagna. L’incidente, riferisce il quotidiano spagnolo Marca, è avvenuto nella provincia di Zamora. L’auto su cui l’attaccante viaggiava con il fratello Andre, 26 anni, secondo le prime ricostruzioni è uscita di strada mentre percorreva l’A52. Il veicolo ha preso fuoco dopo lo schianto. Secondo la testata portoghese Enfoque, anche il fratello di Diogo Jota – calciatore in Portogallo con il Penafiel – sarebbe deceduto nell’incidente. Diogo Jota, trionfatore in Premier League con il Liverpool e in Nations League con il Portogallo, si era sposato 10 giorni fa. Il matrimonio con Rute Cardoso è stato celebrato il 22 giugno, pochi giorni fa Jota aveva pubblicato le foto della cerimonia sul proprio profilo X. La coppia ha 3 figli di 4, 2 e 1 anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)