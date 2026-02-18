13.3 C
Dipendenza da social nei giovani, Zuckerberg oggi alla sbarra a Los Angeles in processo storico

Mark Zuckerberg chiamato a testimoniare per la prima volta oggi, mercoledì 18 febbraio, a Los Angeles nello storico processo sulla dipendenza da social media nei giovani.  

Il Ceo di Meta, riferisce la Cnn, dovrà rispondere, davanti a una giuria, alle accuse secondo cui le sue piattaforme, così come YouTube, avrebbero danneggiato intenzionalmente bambini e adolescenti progettando funzionalità che creano dipendenza. 

La causa intentata da una ragazza di 20 anni, identificata dal suo avvocato come ‘Kaley’, e da sua madre, è la prima di oltre 1.500 cause simili ad arrivare a processo.  

Kaley, attraverso il suo legale Mark Lanier, sostiene che le funzionalità delle app che lei ha iniziato a utilizzare quando era una bambina di appena 6 anni, creano dipendenza e ne hanno danneggiato la salute mentale portandola a sviluppare ansia, dismorfismo corporeo e pensieri suicidi, oltre ad aver subito bullismo e sextortion su Instagram. 

La testimonianza darà a Zuckerberg la possibilità di difendere gli sforzi che l’azienda afferma di aver intrapreso per proteggere tutti i giovani utenti. 

