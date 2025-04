Diretta Gp Giappone, la gara di oggi a Suzuka

(Adnkronos) – Si corre il Gp del Giappone, oggi 6 aprile 2025, terza gara del Mondiale 2025 di Formula 1. A Suzuka, tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen. L’olandese campione del mondo è in pole position per il quarto anno consecutivo sull’asfalto giapponese. Verstappen scatta davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, vincitori dei primi 2 Gp dell’anno in Australia e Cina. La Ferrari rincorre con Charles Leclerc dalla quarta posizione e Lewis Hamilton dall’ottava. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)