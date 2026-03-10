13.3 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Disastro Tudor in Champions: lancia Kinsky in porta, poi papera e lo sostituisce con Vicario

Scena tragicomica (con papera) in Atletico Madrid-Tottenham. Oggi, martedì 10 marzo, gli spagnoli ospitano gli Spurs nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata da un decisione rivelatasi decisamente sbagliata da parte di Igor Tudor, ex allenatore della Juventus oggi tecnico del club londinese. 

Tudor, che non sta vivendo un momento positivo in panchina, ha deciso di schierare tra i pali il portiere ceco Antonin Kinsky, 22 anni (ne compirà 23 tra tre giorni) e secondo portiere alle spalle di Vicario. Per questa partita però il tecnico croato ha scelto di mettere in panchina il nazionale azzurro per preferirgli proprio Kinsky, una scelta che non ha pagato. 

Il portiere ceco è sembrato da subito molto incerto, subendo tre gol nel primo quarto d’ora e rendendosi clamorosamente protagonista della terza rete dell’Atletico Madrid. Su un passaggio all’indietro di un compagno cerca di smistare il pallone a destra, ma liscia la sfera e finisce per servire Julian Alvarez, che a porta vuota fa 3-0. Risultato? La sua partita dura 17 minuti. Al suo posto viene inserito proprio Vicario, per la disperazione e i rimpianti dei tifosi del Tottenham. 

 

