Discesa femminile Crans Montana cancellata, cadute 3 sciatrici su 6: paura per Vonn

REDAZIONE
(Adnkronos) – La giuria di gara ha deciso di cancellare la discesa libera femminile di Coppa del Mondo di Crans Montana, ultimo appuntamento del massimo circuito prima della pausa olimpica.  

La gara è stata tecnicamente sospesa al numero 6 a causa della scarsa visibilità e le condizioni di sicurezza non sufficienti. La giuria deciderà se disputare domani la discesa oppure il super gigante come da programma. Tre delle prime sei atlete sono cadute, tra queste anche la statunitense Lindsey Vonn dopo appena una dozzina di secondi di gara e ora si teme per le condizioni del ginocchio sinistro.  

La fuoriclasse statunitense è finita nelle reti e dopo alcuni minuti di apprensione si è rialzata sciando lentamente verso il traguardo ma toccandosi il ginocchio. Resta al momento programmata per le 12 la prima prova maschile in vista della discesa di domenica. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

