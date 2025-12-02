11.2 C
Disobbedienza contro decreto sicurezza: denunciato per spaccio Filippo Blengino, segretario Radicali Italiani

(Adnkronos) – Il segretario dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato denunciato questo pomeriggio a Torino durante un’azione di disobbedienza civile. Lo precisano le forze dell’ordine sottolineando che è “errato riportare che è stato tratto in arresto bensì denunciato”.  

“Sono stato rilasciato poco fa dalla caserma dei carabinieri di Mirafiori. Non sono state richieste misure cautelari dal pm, ma sono stato denunciato per spaccio e la merce è stata sequestrata – sottolinea in una nota Filippo Blengino – Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine avevo con me circa mezzo chilo di cannabis, un bilancino e il denaro ricavato dalla vendita di cannabis Cbd, sostanza non drogante che il decreto sicurezza ha ideologicamente equiparato a qualsiasi stupefacente”. 

“Questa denuncia è un passaggio necessario per arrivare in Tribunale e spiegare lì le nostre ragioni: quelle del diritto, degli imprenditori e dei produttori che il governo ha trasformato in narcos – conclude – In quella sede chiederemo al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 del decreto sicurezza”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

