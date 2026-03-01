14.5 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ditonellapiaga in lacrime: “Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio”. Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ ha commentato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026, in cui si è classificata al terzo posto con il brano ‘Che fastidio!’.  

“È stato un sanremo perfetto, all’insegna del 3: terzo posto, ho vinto la serata cover e ho visto il premio come miglior arraggiamento”, ha spiegato Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga.  

Un risultato che premia la scelta stilistica: “Sono felice perché l’originalità è stata premiata: sono contenta sia salito sul podio, perché spesso i brani pop dance vengono scartati. Questa volta no”, ha detto la cantautrice.  

Ditonellapiaga ha ricordato poi la vittoria nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di ‘The Lady is a Tramp’: “Il mio sanremo è stato all’insegna dell’irrilevanza, volevo essere un po’ la quota pazza e lui era la persona perfetta. Tony è un grandissimo cantante e performer, ci siamo impegnati tantissimo, ed è stato premiato”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.5 ° C
15.7 °
13.7 °
55 %
1kmh
40 %
Dom
14 °
Lun
17 °
Mar
18 °
Mer
16 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1462)ultimora (1320)sport (68)Eurofocus (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati