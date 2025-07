Divorzio Ferragnez, avvocata Ferragni: “Accordo merito di una rinuncia di Chiara”

(Adnkronos) –

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte ‘Fedez’ diventa ufficiale e la coppia – che si era già legalmente separata nel dicembre 2024 – mette fine a un matrimonio durato sette anni. “L’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori”, sottolinea in una nota Daniela Missaglia, l’avvocata che ha curato gli interessi dell’influencer da oltre 28 milioni di follower. “Le condizioni di divorzio sono in ogni caso più complesse di come sintetizzate dagli organi di stampa sicché le notizie riportate, oltre che a violare la privacy della mia assistita, appaiono frutto di semplificazioni che riassumono solo parzialmente la realtà delle intese raggiunte” conclude l’avvocata Missaglia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)