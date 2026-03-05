15.1 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Djokovic allontana il ritiro: “Sono ancora il numero 3 del mondo, voglio conquistare un altro Slam”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti. Sono ancora il numero 3 del mondo e non è male. Né in termini di ranking, né di risultati”. Novak Djokovic, ex numero uno del tennis mondiale, ha parlato così alla vigilia dell’esordio al torneo di Indian Wells. Il secondo impegno della sua stagione, dopo la finale agguantata agli Australian Open e persa contro Carlos Alcaraz.  

 

Il fuoriclasse serbo ha spiegato: “Ritiro? Sono ancora competitivo e continuerò finché lo vorrò. Perché dovrei fermarmi se sento ancora questo fuoco e ho qualità e motivazioni per andare avanti? Voglio conquistare un altro Slam, in Australia ci sono andato vicino”. Djokovic non nasconde nemmeno l’orgoglio per i traguardi raggiunti a quasi 39 anni: “Negli Slam ho perso solo contro Alcaraz o Sinner, per me è un risultato fenomenale. Ho dimostrato a me stesso e agli altri di poter competere ai massimi livelli e anche di poterli battere. I miei prossimi impegni? Devo decidere dove giocare non solo dal punto di vista del tennis, ma soprattutto in base alle emozioni che provo nel tornare in un posto”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.1 ° C
16.8 °
13.8 °
70 %
0.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1287)sport (73)Eurofocus (54)demografica (23)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati