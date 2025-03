Djokovic, appuntamento con la storia a Miami: in finale per il titolo numero 100

(Adnkronos) –

Novak Djokovic a caccia del 100esimo titolo della carriera. Il tennista serbo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami battendo Grigor Dimitrov in semifinale con il punteggio di 6-2, 6-3 e ora sfiderà il ceco Jakub Mensik nell’ultimo atto del torneo. Un vero e proprio appuntamento con la storia per Nole, a secco di vittorie nel 2025 e che nel 2024 ha vinto soltanto un titolo, l’oro conquistato Olimpiadi di Parigi contro Carlos Alcaraz, che però gli ha permesso di completare il ‘Career Golden Slam’. In Florida Djokovic ha ritrovato forma e gioco, scacciando i tanti infortuni che ne avevano condizionato l’ultimo anno. Già nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti, si era visto il miglior Nole dell’anno. Letale al servizio (87% di prime messe in campo contro Dimitrov) e sempre lucido, il serbo non aveva lasciato scampo all’azzurro, ripetendosi poi nella sfida contro il bulgaro. La semifinale di Miami, la più ‘vecchia’ di sempre vista l’età anagrafica dei due (37 anni per Djokovic, 33 per Dimitrov), ha confermato i suoi progressi, con la cura Andy Murray, suo nuovo allenatore, che sembra finalmente dare i suoi frutti. Ora per Djokovic c’è la finale più importante, quella che può catapultarlo ancora di più nell’Olimpo dello sport mondiale e che da tempo occupa i suoi pensieri. Djokovic ha rivelato che il 100esimo titolo Atp è un obiettivo che ormai coltiva da tempo: “Da quando ho vinto il titolo numero 99, alle Olimpiadi di Parigi, ho sempre giocato pensando a vincere il numero 100”, ha detto Novak dopo la sfida con Dimitrov, “Ci sono andato vicino nella finale di Shanghai (persa con Jannik Sinner, ndr), poi c’è stata la semifinale in Australia. Dopo quella partita ho cercato di ritrovare un livello di tennis che mi possa permettere di lottare per un trofeo importante. Sono stato molto contento del modo in cui mi sono preparato per questo torneo e del modo in cui ho giocato. Non ho perso nemmeno un set, ora ho una grande opportunità”. Novak Djokovic, in realtà, è già nella storia del tennis e dello sport mondiale. Il serbo è diventato, con la vittoria degli US Open 2023, il tennista più vincente di sempre avendo conquistato 24 titoli Slam, di cui 10 Australian Open (record maschile), 7 Wimbledon, 4 US Open e 3 Roland Garros. Nessun uomo ha vinto più tornei del Grande Slam di Djokovic, che ha eguagliato così il record della tennista australiana Margaret Court. A questi si sono aggiunti 40 titoli vinti nei Masters 1000, dietro di lui, al secondo posto, c’è Rafa Nadal con 36. Detiene inoltre il record di partecipazione a finali Slam (36) e ha fatto segnare il record di settimane in testa alla classifica Atp (428). Ma Nole non si ferma qui. Il serbo, attualmente al quinto posto nel ranking, è terzo nella speciale classifica dei titoli Atp conquistati in carriera. Davanti a lui, fermo a 99, ci sono Jimmy Connors, a quota 109, e Roger Federer a 103: “Penso che questo record sia qualcosa a cui posso ancora puntare”, aveva detto Djokovic in conferenza stampa a Miami, lasciando però trasparire qualche dubbio sul continuo della carriera, “oggi è diventato più difficile di un tempo, non so quanto ancora resterò nel circuito”. Il suo ritiro però non è mai sembrato così lontano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)