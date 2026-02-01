11.1 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Djokovic e il siparietto con Nadal durante la finale: “Vuoi giocare tu?”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic ‘cede’ la racchetta a Rafa Nadal nella finale degli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, è andato in scena un siparietto tra il tennista serbo, che è stato batutto da Carlos Alcaraz in quattro set, e l’ex giocatore spagnolo, che è stato rivale proprio di Djokovic per molti anni nel circuito. 

Dopo un punto messo a segno al servizio da Alcaraz, Djokovic si gira verso la tribuna e incrocia lo sguardo di Nadal, seduto in tribuna d’onore: “Vuoi giocare tu, Rafa?”, ha urlato il serbo, scatenando le risate dello spagnolo e dell’intera Rod Laver Arena.  

Al termine della partita, durante la cerimonia di premiazione, Djokovic ha avuto parole di stima proprio nei confronti di Nadal, vincitore per due volte degli Australian Open in carriera: “Voglio parlare anche di Rafa che è lì in tribuna, mi fa strano vederti lì e non in campo”, ha detto con un sorriso, aggiungendo “ci sono troppe leggende spagnole qui, mi sembrava di giocare due contro uno”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.1 ° C
11.8 °
9.8 °
52 %
5.7kmh
20 %
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1480)ultimora (1318)sport (66)Eurofocus (57)demografica (39)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati