6.5 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Djokovic, il rito all’Australian Open: “Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic ha abituato a stupire. In campo e fuori. L’ultima trovata del fuoriclasse serbo è un particolare rito portafortuna a Melbourne, dove in questi giorni è in corso l’Australian Open 2026. Dopo il match vinto nel secondo turno contro l’italiano Francesco Maestrelli, Nole ha raccontato di abbracciare ogni giorno un fico brasiliano nei giardini della città australiana per… curarsi: “Quello è il mio più vecchio amico qui a Melbourne. È stato lì per curare le mie ferite e farmi compagni
a. È un legame meraviglioso, la natura è un’alleata così potente. Abbiamo un’amicizia che dura da oltre 20 anni”. 

Il serbo ha poi parlato della sua preparazione verso l’Australian Open: “Ho avuto una off-season più lunga, come la precedente. Non ho giocato nessun torneo di preparazione e sono davvero contento di poter giocare in questo modo, considerando la mancanza di partite competitive da più di due mesi. Finora è stato tutto positivo, ci sono segnali positivi e devo continuare così”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.5 ° C
9 °
6.1 °
79 %
1.4kmh
80 %
Gio
11 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (1177)Eurofocus (57)sport (46)demografica (45)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati