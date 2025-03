Djokovic-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – È il giorno della finale al Masters 1000 di Miami. Oggi, domenica 30 marzo, in Florida si sfidano Novak Djokovic, a caccia del 100esimo titolo Atp della carriera, e Jakub Mensik. In semifinale Nole ha superato Grigor Dimitrov, mentre il giovane ceco ha battuto, un po’ a sorpresa, il padrone di casa Taylor Fritz. La sfida tra Djokovic e Mensik è in programma oggi, domenica 30 marzo, alle ore 20. I due si sono affrontati una sola volta in carriera, ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, quando Djokovic trionfò in rimonta in tre set. Djokovic-Mensik sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)