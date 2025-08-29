20.2 C
Djokovic-Norrie oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Torna in campo Novak Djokovic agli Us Open 2025. Oggi, nella notte italiana tra venerdì 29 agosto e sabato 30, il fuoriclasse serbo affronterà il britannico Cameron Norrie nel terzo turno dello Slam americano. L’ex numero uno del ranking Atp arriva dalla vittoria facile contro Svajda, mentre Norrie ha eliminato l’argentino Comesana nel secondo turno a New York. Ecco orario e dove vedere il match in tv e streaming.  
Djokovic e Norrie si sono affrontati sei volte in carriera, l’ultima al Roland Garros negli ottavi di finale. Il serbo ha sempre vinto contro il britannico.  
Djokovic-Norrie inizierà nella notte italiana tra venerdì 29 agosto e sabato 30, intorno all’una sull’Arthur Ashe. Come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

